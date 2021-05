Médaillé de bronze du saut en hauteur aux championnats d’Europe en salle de Torun, Thomas Carmoy devrait reprendre la compétition dès ce samedi à l’occasion des championnats LBFA qui restent toujours soumis à l’accord de la Ville de Mouscron. Au stade Futurosport, le Carolo sera d’ailleurs l’une des grandes attractions de cette compétition prévue à huis clos et qui se déroulera suivant un protocole très strict et avec une participation restreinte : huit athlètes maximum par épreuve ont été autorisés, la priorité étant donnée aux athlètes sous statut. "Il y a quand même 40 ou 50 points de bonus attribués à cette compétition, ce qui reste bon à prendre dans la course à la qualification olympique", explique Marc Muryn, l’entraîneur de Thomas Carmoy, bien conscient que son élève n’aura pas de concurrence. "La semaine suivante, le 23 mai, il y aura un bon concours international de hauteur à Rehlingen, en Allemagne."

Ces derniers jours, Thomas Carmoy a, par ailleurs, communiqué deux bonnes nouvelles : il a signé un contrat de sponsoring avec un nouvel équipementier, Puma, et il est devenu l’un des ambassadeurs d’Allianz, le partenaire principal de la Ligue royale belge d’athlétisme.