Absent des Jeux Olympiques de Tokyo pour une place, Thomas Carmoy participe pour la première fois au stage du COIB à Belek en Turquie. Malgré sa déception d'avoir manqué le rendez-vous japonais, le Carolo a déjà les yeux rivés vers les JO de Paris 2024. "Je ne m'en cache pas, je vise un top 8", a-t-il assuré à Belga. Trente-deuxième ex-aequo du classement mondial en vue d'une qualification pour Tokyo, Carmoy a dû laisser sa place pour trois centimètres. "On était départagé sur le meilleur saut de la saison. J'avais fait 2m28 et lui 2m31", a confié le sauteur en hauteur. "Le fait d'avoir manqué Tokyo était une déception et c'était frustrant d'être passé à côté pour une place. Cependant, j'ai vite oublié cela et j'utilise cette petite déception comme une motivation."

Malgré la déception des JO, le Carolo aura quand même pu sourire cette saison en remportant la médaille de bronze lors de l'Euro en salle en mars dernier à Torun. "J'étais vraiment décontracté pour cette compétition. Dans la zone d'échauffement, je passais plus de temps à rigoler qu'à m'échauffer. Finalement, j'ai sauté comme il fallait et cela m'a rapporté la 3e place. Par contre, cette décontraction m'a manqué à l'Euro U23 (une 9e place, ndlr.) où je me suis laissé envahir par le stress."

Spécialiste du saut en hauteur, l'athlète de 21 ans continue cependant à s'entraîner sur ses premiers amours : les haies. "Je vais refaire du 60m haies sur quelques compétitions en salle mais uniquement pour mon plaisir. Je ne me vois pas refaire des haies sur un grand championnat. C'est assez compliqué à combiner avec la hauteur qui est ma priorité."

En plus des Mondiaux en salle prévus en mars à Belgrade, Carmoy a déjà les yeux rivés vers les Mondiaux et l'Euro outdoor l'été prochain. "Je pense que l'Euro est la compétition la plus accessible même si les Mondiaux font aussi rêver. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut disputer un grand championnat aux États-Unis. Je n'ai pas envie de le manquer."

Ambitieux, l'athlète du CRAC voit déjà en grand pour les Jeux de Paris en 2024. "Le fait d'être ici en stage, c'est déjà un premier pas vers Paris. Je ne m'en cache pas, je vise une place dans le top 8 en 2024. Pour cela, je dois continuer à me préparer et progresser."