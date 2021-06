Thomas Carmoy est devenu champion de Belgique de saut en hauteur au terme d'un concours en dents de scie qu'il a terminé avec un meilleur saut à 2,23m. "J'ai un souci avec la barre à 2m20 où je bloque depuis quelque temps et je ne comprends pas pourquoi", a expliqué le sauteur carolo qui a eu recours au 3e essai pour passer le cap des 2,20m et signer son meilleur saut à 2,23m.

"J'ai eu une petite blessure à l'ischio avant d'entrer dans la saison outdoor à l'occasion du championnat LBFA à Mouscron (2,20m). J'ai donc pris du retard et j'ai dû enchaîner les compétitions pour bien me positionner dans le ranking mondial en vue des JO de Tokyo. Je n'ai pas toujours eu les meilleures conditions en meeting, j'ai certes sauté une fois à 2,26m, à un centimètre de mon record en plein air. Je m'étais fixé un objectif au "National" entre 2,23m et 2,25m. Je signe 2,23m pour le titre de champion de Belgique. Je vais encore sauter au meeting de Liège le 30 juin et ensuite penser aux entraînements pour me repréparer à fond pour le championnat d'Europe U23 (8-11/07 à Tallinn) et pour les Jeux si je reste bien placé dans le ranking. (Il occupait la 32e place avant ces championnats et le Top 32 est éligible pour les Jeux) Je veux en tout cas marquer le coup à l'Euro Espoirs et viser une médaille, voire plus."