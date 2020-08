Au lendemain de ses 2,27 m franchis au stade Roi Baudouin, Thomas Carmoy était déjà de retour à l’entraînement, ce lundi, à Louvain-la-Neuve pour une séance de musculation. Un facteur qui a certainement joué dans le développement du jeune sauteur en hauteur de 20 ans.

"Thomas n’a réellement commencé la musculation qu’à l’âge de 18 ans parce qu’il fallait attendre que tous les os soient bien formés", explique son entraîneur, Marc Muryn. "Nous avons donc été patients. Depuis l’hiver dernier, on met davantage l’accent sur cet aspect : on fait de la force max et de l’explosivité. Et on travaille en vitesse aussi parce que Thomas n’est pas un grand sauteur par la taille : il mesure 1,85 m. Mais, avec 1,81 m, l’ancien athlète suédois Stefan Holm a réussi à franchir 2,37 m. Cela montre que les sauteurs sont tous différents."

(...)