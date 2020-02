Thomas Carmoy (CRAC) a dominé le concours national de hauteur en salle, dimanche aux championnats de Belgique d'athlétisme en salle à Gand, en franchissant une barre à 2,23m, son record en salle, à un centimètre de son record en plein air (2,24m). Le jeune athlète carolo veut approcher les 2,30m lors de la campagne en plein air.

Thomas Carmoy est passé tout près de son meilleur saut en hauteur absolu, en ratant de peu les 2m25, lors des championnats de Belgique en salle. "Je me contente de mes 2,23m, mon nouveau record en salle, à un centimètre de mon record absolu", a expliqué Thomas Carmoy. "Je reviens d'une élongation à l'ischio et je suis donc resté prudent dans mes courses d'élan à Gand. Je n'ai donc pas pu m'exprimer totalement. J'espère pouvoir m'approcher des 2,30m, au moins passer le cap des 2,28m cette année. Je disputerai encore les championnats de France élites en salle à Liévin où le niveau sera encore plus élevé qu'à Gand, ce qui aide toujours dans un concours".