Disputée sous une chaleur torride, l’édition 2020 du Brussels Grand Prix a accouché d’une très belle performance, en fin de meeting, grâce au sauteur en hauteur Thomas Carmoy. Le jeune Carolo de 20 ans, qui avait franchi 2,23m cet hiver et possédait un record à 2,24m en extérieur depuis l’an dernier, s’est sublimé pour sa rentrée et a effacé une barre à 2,27m au troisième essai au stade Roi Baudouin.

Le champion d’Europe juniors de la discipline (U20) s’emparait ainsi du record de Belgique espoirs (U23), prenant celui-ci à Bram Ghuys (2,24m), ainsi que du record francophone toutes catégories.

Thomas Carmoy ne s’est pas arrêté là : il a ensuite tenté de franchir 2,30m, sans succès.

« D’ordinaire, j’aime avoir le soutien du public mais ici, même dans un stade quasiment vide, j’ai réussi à aller chercher une très belle performance. Pour ma première compétition, franchir 2,27m, c’est beau. Je crois que je ne peux rien demander de plus. Mon coach filmait et, quand il fait ça, j’ai toujours une petite pression, sinon ça ne donne pas bien sur les vidéos », rigole Thomas. « Plus sérieusement, je sentais à l’entraînement que j’avais bien travaillé pendant le confinement. Et ça paye aujourd’hui. Mon troisième essai à 2,30m était excellent, je sens que j’ai cette hauteur-là dans les jambes. »

Ce sera peut-être pour les championnats de Belgique, le week-end prochain, dans la même enceinte. Pour rappel, le record national d'Eddy Annys, réussi en 1985, est de 2,36m. Et Thomas Carmoy a tout l'avenir devant lui...