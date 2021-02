Excellente nouvelle en provenance du Luxembourg ce samedi après-midi : le sauteur en hauteur Thomas Carmoy, vainqueur du concours devant le Mexicain Rivera, a, en effet, battu son record absolu en franchissant 2,28m au premier essai. L’athlète carolo a débuté son concours par des réussites dès le premier essai à 2,12m, 2,16m et 2,20m. À 2,24m, Thomas a dû s’y reprendre à trois reprises pour franchir la barre. Mais l’essentiel était de pouvoir s’attaquer, à 2,28m, au minimum pour l’Euro. Et dès le premier essai, Carmoy est passé ! Le jeune sauteur de 20 ans a encore tenté de franchir 2,30m mais sans succès. Pour rappel, son record personnel en salle était de 2,24m depuis sa rentrée le 5 février à Nehvizdy, en République tchèque. En extérieur, le record de Thomas est de 2,27m depuis le mois d’août 2020. Le record de Belgique en salle, détenu par Eddy Annys, est, lui, de 2,31m (1986). On notera aussi que sur 800m, Renée Eykens, troisième de la cours en 2.03.61, a échoué de peu face au minimum pour Torun (2.03.22).