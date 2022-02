Dans la foulée d’une excellente entame de saison internationale dimanche (victoire à Nehvidzy, en République tchèque, avec un résultat de 2,27m, record du meeting), Thomas Carmoy se produisait en Italie ce mercredi soir pour tenter d’améliorer sa meilleure marque de la saison. Au final, il s’en est fallu de bien peu pour qu’il ne batte son record personnel ! Le médaille de bronze européen a débuté son concours à 2,12m, une barre franchie facilement comme les deux suivantes à 2,16m et 2,20m. À 2,23m, le Carolo connut alors son premier échec, rapidement corrigé dès la deuxième tentative. Décidant alors de faire l’impasse à 2,26m, Thomas Carmoy s’attaqua quelques minutes plus tard à une barre à 2,29m, soit 1 cm de mieux que son record personnel (2,28m). Et il crut bien avoir franchi l’obstacle d’emblée, ses chevilles faisant hélas tomber la barre in extremis. Une fois évacuée sa frustration dans un grand cri de rage, le Hennuyer effectua encore deux bonnes tentatives mais son moment était passé. Au final, Thomas se classe deuxième du concours derrière le Russe Ilya Ivanuyk, qui a connu plus de réussite au deuxième essai à 2,29m. Mais une chose est certaine : cette hauteur, Thomas l’a, lui aussi, dans les jambes ! Prochain meeting : Banska Bystrica, en Slovaquie, le 15 février.