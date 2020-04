Début mars, alors que l’Italie s’apprêtait à décréter le confinement de sa population en tant que premier pays européen, Thomas Van der Plaetsen a décidé de ne rien changer à ses plans d’entraînement et de s’envoler pour Stellenbosch, en Afrique du Sud.

"La situation était en train de changer en Europe et je me suis dit que, quitte à être soumis à des restrictions de déplacement, autant que je me trouve en Afrique du Sud. Ici il fait beau tout le temps, c’est quasiment encore l’été, avec des pointes à près de 30 °. Et, pour tout dire, je me sens presque autant chez moi ici qu’en Belgique", sourit le décathlonien qui passe la moitié de l’année dans sa maison sud-africaine. "Je vis avec deux de mes amis un peu à l’écart du centre de Stellenbosch. Michael (NdlR : son frère et entraîneur) habite, lui, à 300 mètres à peine de chez moi."

