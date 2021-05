Thomas Van der Plaetsen occupe la cinquième position du décathlon avec 4 254 points à l’issue de la première journée de l’Hypomeeting de Götzis, en Autriche. Afin de décrocher un ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo, l’athlète de Deinze doit améliorer son record personnel (8 332 points). La limite est fixée à 8 350 points.

Quatrième après les deux premières épreuves du jour, Van der Plaetsen a reculé d’un rang en fin d’après-midi. Il avait commencé par un chrono de 11.21 sur 100m puis signé un record à la longueur avec 7,90m (ancien record : 7,80m). Le Flandrien a fini 11e dans le groupe B au poids, lancé à 13,81m. Un saut à 2,09m lui a permis de gagner la hauteur avant de conclure avec une 3e place dans la deuxième série du 400m en 50.29, juste derrière Niels Pittomvils (49.94). Ce dernier avait sauté 2m et réussi un record au poids (14,89m). Plus tôt dans la journée, le Limbourgeois avait couru le 100m en 11.32 et, avec un saut à 7m40, amélioré de 3 cm son record à la longueur. Il termine cette journée en 13e position avec 4 104 points.

Le Canadien Damian Warner, auteur de la meilleure performance de l’histoire dans un décathlon à la longueur avec 8,28m, trône en tête du classement avec le meilleur total jamais réalisé lors d’une première journée (4 743 points). Ses autres performances : 10.14, 14,31m, 2,09m et 47.90 !