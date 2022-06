Les Américains, dont le poing levé sur le podium des JO 1968 est inscrit dans la mémoire collective, vont être mis à l’honneur ce jeudi à l’Université de Louvain.

Tommie Smith et John Carlos sont actuellement en Belgique où les deux anciens athlètes, âgés respectivement de 77 et 78 ans, se verront décerner ce jeudi un doctorat d’honneur à la KUL. Personne n’a oublié le poing levé, ganté de noir, des deux hommes (respectivement médaillés d'or et de bronze) sur le podium des Jeux olympiques, en 1968 à Mexico, en guise de symbole de la lutte pour l’égalité et pour les droits civiques aux Etats-Unis. Un moment d’histoire...