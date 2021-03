Au lendemain de la formidable moisson de cinq médailles récoltées par les Belges aux championnats d’Europe en salle de Torun, nombreux sont ceux à vouloir se projeter déjà vers Tokyo. Et c’est bien normal : les Jeux olympiques s’annoncent dans un peu plus de quatre mois. Même si l’Euro en salle n'est, par définition, pas le meilleur des baromètres en vue de la saison outdoor, le directeur technique francophone, Frédéric Kimmlingen, souligne : "Il ne faut pas oublier que nous avons réussi de très bons résultats aussi aux championnats du monde de Doha en 2019 et, avant cela, les championnats d’Europe de Berlin avaient été couronnés de succès également. Il y a donc une dynamique très positive qui est en place depuis quelque temps déjà."

(...)