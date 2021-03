Torun, une bulle pas si étanche: "Les organisateurs n'ont pas bien fait respecter le protocole" Athlétisme Laurent Monbaillu © AFP

Des dizaines de cas positifs sont recensés au retour de l’Euro indoor mais la Belgique fait exception.



Depuis lundi, soit une semaine après le retour des différentes délégations présentes aux championnats d’Europe de Torun, chaque pays fait ses comptes afin d’établir le nombre de tests positifs au coronavirus. Le délai d’incubation étant variable, les chiffres ne sont pas définitifs. Mais on répertorie déjà plus de 50 cas positifs répartis dans huit pays: l’Italie (15), la Grande-Bretagne (9), les Pays-Bas (8), l’Allemagne (7), la France (6), l’Ukraine (2) et l’Irlande (1) se sont ajoutés à la Pologne, le pays hôte dont le relais 4x400m avait déclaré forfait suite à plusieurs tests positifs.



(...)