Même si les regrets concernant l’invitation trop tardive adressée à Caster Semenya, dans l’impossibilité d’organiser son voyage, seront éternels, la réunion Diamond League de Rabat peut se retourner sur une édition 2019 réussie, au cours de laquelle plusieurs records du meeting, entre autres belles performances, ont été établis.

Parmi les stars attendues, le Canadien Andre De Grasse a fait preuve d’une forme ascendante en venant coiffer le champion du monde en titre, Ramil Guliyev, sur le fil en 20.19, un résultat plus qu’encourageant dans la mesure où son départ était plutôt médiocre.

En 110m haies, Omar McLeod a perdu sur les deux derniers obstacles un succès quasi certain : le Jamaïcain, en perdant l’équilibre, a entraîné son voisin de couloir Serguei Shubenkov dans sa chute mais n’a heureusement pas privé le Russe de la victoire (13.12).

Le supertalent cubain Juan Miguel Echevarria a, lui, surgi en fin de concours pour s’emparer de la tête au 5e essai grâce à un saut à 8,34m, au moment où Luvo Manyonga, leader provisoire, quittait le sautoir sur une civière tout en se montrant rassurant. Suspense aussi au disque où le Suédois Daniel Stahl a devancé le Jamaïcain Fedrick Dacres au 4e essai grâce à un lancer tout proche des 70 mètres (69,94m).

Chez les femmes, Blessing Okagbare a dominé le 100m en 11.05, devançant Marie-Josée Ta Lou de 4 centièmes. Genzebe Dibaba a ensuite établi la meilleure performance mondiale de l’année sur 1500m en 3.55.47 au terme d’un superbe duel avec Sifan Hassan. À la perche, on retiendra l’attitude combative de Sandi Morris, qui a pris le meilleur sur la Russe Sidorova grâce à une barre à 4,82m franchie au premier essai.

© AFP



Et côté belge ? Le seul Ismaël Debjani avait fait le déplacement au Maroc dans la foulée d’une sortie à Oslo où il n’était déjà pas à 100 % en raison d’une élongation aux abdominaux antérieurs droits. Et visiblement le détenteur du record de Belgique du 1500m s’est à nouveau montré trop optimiste : il a abandonné après 800 mètres de course. “J’aurais dû rester bien au calme”, dit-il après coup. “D’ailleurs, maintenant, j’arrête de faire l’idiot.” Au repos !