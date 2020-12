Comme nous vous l'annoncions ce vendredi matin, l'équipe Borlée, montée par Jacques Borlée autour de ses enfants Kevin, Jonathan et Dylan, et au sein de laquelle on retrouve encore Camille Laus et Hanne Claes, quitte l'aile francophone d'athlétisme (LBFA) et rejoint la ligue flamande (VAL).

L'entraîneur de ces athlètes, tous spécialisés dans le 400 m, a expliqué que ce transfert était destiné à "pouvoir continuer à s'entraîner dans les meilleures conditions et prester au plus haut niveau". "La Flandre accueille chaleureusement ces athlètes du top niveau", a déclaré Ben Weyts. "C'est agréable de sentir l'enthousiasme de Sport Vlaanderen et de la VAL", a dit Jacques Borlée dont les relations avec la LBFA ont presque toujours été tendues.

Outre les cinq athlètes qui migrent vers la ligue flamande, l'équipe Borlée est encore composée de trois autres athlètes (Jonathan Sacoor, Tuur Bras et Elise Lasser) qui sont déjà membres de la VAL. Pour parfaitement se fondre dans leur nouveau décor, les quatre athlètes francophones (les Borlée et Camille Laus) devront suivre un cursus de néerlandais, a précisé Sport Vlaanderen.