Trois nouveaux rendez-vous de la Ligue de Diamant d'athlétisme, programmés au mois de mai, ont été reportés à leur tour en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, ont annoncé les organisateurs vendredi, qui travaillent aussi sur un nouveau calendrier.

Après les reports la semaine dernière des meetings prévus à Doha au Qatar (17 avril) et des deux en Chine (9 mai et 16 mai), dont un à Shanghai, les rendez-vous de Stockholm (24 mai), Naples/Rome (28 mai) et Rabat (31 mai) ont été postposés.

"La situation globale du Covid-19 ainsi que les restrictions de voyage pour un bon moment et, surtout, les questions de santé des athlètes rendent impossible la tenue de ces meetings", a souligné la Ligue de Diamant dans son communiqué.

En collaboration avec World Athletics, la fédération internationale (ex-IAAF), les organisateurs travaillent sur un nouveau calendrier. Pour l'heure, l'épreuve d'ouverture pourrait être le meeting d'Eugene, dans l'Oregon aux Etats-Unis, le 7 juin.