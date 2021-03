Ce jeudi, la championne d’Europe en salle du 1500m Elise Vanderelst, le médaillé d’argent du 3000m de Torun Isaac Kimeli et le sauteur en hauteur Thomas Carmoy, médaillé de bronze en Pologne, ont été reçus dans les bureaux de Golazo Personalities, société qui assure l’accompagnement d’athlètes de haut niveau.

En plus de félicitations pour leurs très belles performances, qui ne leur ont toutefois rien rapporté financièrement (l’Association européenne d’athlétisme n’attribue pas de prize-money lors des championnats d’Europe), les trois athlètes se sont vu remettre une compensation financière sous la forme d’un chèque de 5000 euros pour Elise Vanderelst, un autre de 3000 euros pour Isaac Kimeli et un dernier de 1000 euros pour Thomas Carmoy.

"Depuis le début de la pandémie de coronavirus, et donc depuis déjà un an, les athlètes sont beaucoup moins à l’œuvre, et cela se ressent financièrement", explique l’ancien athlète Marc Corstjens, cheville ouvrière de Golazo Personalities, dans un communiqué. "Nous trouvions donc qu’ils méritaient un petit extra suite à ces belles performances. Il faut considérer cela comme un soutien supplémentaire afin de poursuivre avec beaucoup d’envie le développement de leur jeune carrière, laquelle a désormais vraiment débuté. Cela leur permet de pouvoir travailler de façon plus détendue en vue de leurs prochains objectifs."

"Je suis très reconnaissante envers Golazo Personalities pour ce soutien et l’aide qu’ils m’apportent tout au long de l’année", a remercié la Montoise. "Ce soutien m’aide réellement à aller de l’avant dans ma carrière sportive."