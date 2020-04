Qui a dit qu’on ne verrait pas d’athlétisme cet été ? Se posant en pionnière sur le Vieux continent, la Fédération tchèque est, en tout cas, bien décidée à organiser une saison, certes un peu réduite, dès le 1er juin prochain.

Profitant de la possibilité de réunir jusqu’à 50 personnes sur le territoire national à partir du 25 mai, elle a ainsi mis sur le pied un circuit de six micro-meetings dont la première étape se déroulera à Kladno en présence de quelques-uns des principaux athlètes du pays dont Pavel Maslak, le triple champion du monde en salle du 400m, Barbora Spotakova, la double championne olympique du lancer du javelot, et Tomas Stanek, le médaillé de bronze des derniers Mondiaux indoor au lancer du poids.

"Les athlètes veulent reprendre la compétition le plus vite possible et la Fédération a trouvé le moyen d’organiser des réunions en nombre limité", explique le président de la ligue, Libor Varhanik. "Mais cette initiative, baptisée Back on the Track, réunira aussi simultanément des athlètes de toutes catégories d’âge et de tous niveaux de performances dans plus de 100 stades d’athlétisme à travers le pays afin de lancer un message positif."

© BELGA



Même s’il faudra bien sûr respecter des consignes élémentaires en matière d’hygiène et de distanciation physique, Barbora Spotakova se montre "impatiente" de reprendre la compétition, fût-elle organisée "avec des limitations en nombre."

"La compétition apporte quelque chose en plus que l’entraînement", souligne-t-elle. "Je suis heureuse que nous soyons nombreux au départ de cette saison, dans tout le pays, bien que nous soyons physiquement distants les uns des autres."

Le symbole est sans aucun doute plus important que la compétition en elle-même. Le 1er juin, un 300m et un concours de lancer du poids masculins ainsi qu’un concours de lancer du javelot féminin seront organisés à Kladno. D’autres disciplines seront programmées lors des cinq manches suivantes dont des épreuves combinées à une occasion au moins.