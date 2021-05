Que valent les footballeurs américains face aux athlètes professionnels ? La question, régulièrement remise au goût du jour et nourrie par des chronos très approximatifs (car mesurés dans des conditions très différentes, sans l’appareillage technique voulu, et en confondant généralement départ arrêté et départ lancé) signés par de nouveaux prodiges supposés du sprint, a trouvé un élément de réponse intéressant et concret, ce dimanche, en Californie. À Walnut, DK Metcalf, le wide-receiver des Seattle Seahawks, s’est, en effet, mesuré directement à quelques très bons sprinters américains, une sortie largement commentée aux Etats-Unis où les fans cèdent bien souvent à des comparaisons faciles au point d’envoyer les footballeurs US les plus rapides aux Jeux olympiques sans autre forme d’analyse.

L’histoire trouve son origine dans une action remontant en octobre 2020 où le joueur en question avait rattrapé un adversaire après avoir traversé quasiment tout le terrain au grand galop. Une belle pointe de vitesse qui avait conduit la fédération américaine d’athlétisme à l’inviter à s’essayer au sprint, une opportunité sur laquelle DK Metcalf a bondi dès l’élimination de son équipe en playoffs au mois de janvier.

Après quelques semaines d’entraînement spécifique, la grande première en compétition de ce joueur de 23 ans mesurant 1,93m pour 103kg et ayant pratiqué l’athlétisme au lycée, était donc programmée ce 9 mai. Aligné au couloir 2, DK Metcalf n’a pu éviter la 9e et dernière place de sa série, un résultat sans surprise, mais son chrono de 10.37 (vent favorable : + 1,0 m/s), à 26 centièmes du futur vainqueur de la finale Cravon Gillespie, s’est révélé meilleur que ce que certains attendaient.

De là à en faire un candidat aux Jeux olympiques de Tokyo, comme l’intéressé en a la volonté, il y a un, voire plusieurs pas que l’on ne franchira pas. Un chrono de 10.05 est, en effet exigé, pour se qualifier pour les impitoyables sélections américaines où seuls les trois premiers de la finale décrocheront leur place dans l’avion pour le Japon. Mais l’expérience de DK Metcalf, qui sera peut-être reconduite, a eu le mérite d’attirer la sympathie générale...

"J'avais juste envie de tester ma vitesse contre des athlètes de classe mondiale et je remercie la fédération de m'en avoir donné l'opportunité", a commenté le joueur. "J'ai réalisé que la vitesse développée par ces gars-là, dont c'est le métier, était très différente de celle dont j'ai besoin sur un terrain..."