Un marathon pour "élites" le 11 avril prochain à Hambourg: la chance de Soufiane Bouchikhi ? Après son abandon, fin 2020, au marathon de Valence, et dans un contexte qui a vu l'annulation de quasi tous les grands marathons printaniers, Soufiane Bouchikhi était plutôt mal pris dans la course au minimum pour les Jeux de Tokyo.

Etait, car voici une initiative qui pourrait constituer son ultime chance d'aller au Japon en été : Global Sports Communication, la société de management du Hollandais Jos Hermens ( Eliud Kipchoge, Joshua Cheptegei...), a créé un événement réservé aux élites le 11 avril prochain à Hambourg. Un marathon dans les rues de la ville qui sera prisé par tous ceux et celles cherchant à réaliser le temps minimum demandé par leur fédération.



Chez nous, Soufiane Bouchikhi, Pierre Denays, Thomas De Bock et Nina Lauwaert figurent déjà parmi les inscrits. Dans leur viseur, 2h11'30 pour les hommes, 2h30' pour les dames, les minima demandés pour rejoindre Bashir Abdi, Koen Naert et Hanne Verbruggen, déjà qualifiés.

On notera encore qu'Hambourg sera le théâtre des qualifications (trials) hollandaises.