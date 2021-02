Un meeting réservé aux élites pour de nouveaux minima? Athlétisme Laurent Monbaillu © BELGA

La seule réunion belge d’envergure cet hiver a lieu ce samedi avec l’Euro en toile de fond.



Avec l’enthousiasme qu’on lui connaît, l’ancien athlète Kim Barbé a réussi à inscrire son meeting Ifam au calendrier 2021 malgré le contexte de lutte contre la pandémie de coronavirus. Ce rendez-vous international, qui n’a pas eu lieu l’an dernier pour des motifs économiques (et non sanitaires comme on pourrait le penser), fait donc son retour au meilleur moment, ce samedi, au Topsporthal de Gand, offrant une nouvelle possibilité de qualification aux athlètes intéressés par les championnats d’Europe de Torun et une opportunité pour les qualifiés de disputer une compétition de haut niveau, ce qui n’a été possible qu’en Flandre pendant tout cet hiver... en attendant les championnats de Belgique des 20 et 21 février à Louvain-la-Neuve.



