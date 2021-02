Vainqueurs à deux de cinq des six dernières éditions des championnats de Belgique de cross-country, Soufiane Bouchiki (tenant du titre) et Isaac Kimeli, respectivement en stage et en pleine préparation pour l’Euro en salle (comme Robin Hendrix), ne seront pas présents ce dimanche à Bruxelles pour l’édition 2021, ouvrant ainsi la porte à toute une série de prétendants. À commencer par Dieter Kersten, le vainqueur de la dernière édition de la CrossCup, dont la préparation pour le marathon lui confère une bonne base physique générale. Suffisant pour s’imposer? Lahsene Bouchikhi et Lander Titgat semblent prêts à lui contester la victoire et la course aux médailles, sur un parcours exigeant tracé au parc de Laeken, pourrait s’ouvrir à des garçons comme Jelle Geens, Steven Casteele, Arnaud Dely, Dorian Boulvin et Mats Lunders.

Côté féminin, une bataille entre Sofie Van Accom, la championne sortante, Mieke Gorissen et Hanna Vandebussche, à laquelle pourrait se mêler Imana Truyers, est attendue. Les deux cross courts s’annoncent également ouverts et disputés.