Après les haies, le 200 m : elle continue à régler ses courses en vue de l’heptathlon.

Six jours après avoir entamé sa saison d’été en 13.58 sur 100 m haies, Nafi Thiam était la grande figure du meeting Ifam organisé ce samedi à Oordegem. C’est une autre course, le 200 m, qui figurait cette fois au menu de la double championne olympique de l’heptathlon, en pleine préparation pour les championnats du monde d’Eugene, qui se dérouleront en juillet. Et bonne nouvelle, l’élève de Roger Lespagnard, quatrième de sa course, a profité de bonnes conditions et d’un vent légèrement favorable (+0,5 m/s) pour égaler son record de 24.37 établi trois ans plus tôt, avec fort vent de face (-1,5 m/s) à Gaurain.