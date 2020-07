Ce vendredi 24 juillet, le coup d'envoi des Jeux olympiques de Tokyo aurait dû être donné. Avec plusieurs espoirs de médaille côté belge, dont certainement Nafi Thiam, médaillée d'or il y a quatre ans à Rio sur l'heptathlon.

Mais le coronavirus en a décidé autrement et les JO ont été reporté à 2021.

Une décision logique qui n'a pas bouleversé les plans de notre compatriote qui a déjà le regard tourné vers 2021 où elle compte bien reconduire son titre. Et pour se préparer au mieux, Thiam a eu cette semaine la surprise de voir la salle de musculation de Liège entièrement rénovée grâce à l'intervention de l'un de ses sponsors. Ce qui a de quoi la motiver encore plus pour se futurs objectifs.

"Normalement, les Jeux Olympiques de Tokyo auraient dû commencer aujourd'hui", a expliqué la Namuroise, "Cela aurait été l’aboutissement de nombreux mois d’entraînement. Mais les choses ont pris une autre tournure bien sûr, et je ne suis certainement pas restée inactive pour autant. L’intensité des entraînements est toujours au rendez-vous, et même plus encore depuis que je m’entraîne dans une salle de musculation qui a été complètement rénovée."

Cette petite salle, appartenant à la ville de Liège, se trouvait dans un état lamentable. C'est dans celle-ci que notre compatriote s’entraînait depuis plusieurs années. Mais sans rénovation en vue, avant l'intervention du sponsor de la championne : "Tout a commencé avec une story sur Insta", sourit Nafi. "J’avais posté une vidéo de mon entraînement de muscu, et ça a attiré l’attention de Red Bull. Du coup, le lendemain, je recevais un message pour savoir si c’était vraiment là que je m’entraînais …"

"Cela faisait longtemps qu’on espérait cet agrandissement, autant qu’un bon rafraîchissement des lieux. Et là, en quelques semaines, Red Bull a concrétisé tout ça !", a expliqué pour sa part Roger Lespagnard, le coach de Thiam.