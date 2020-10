Un spectateur aux intentions douteuses s’est mêlé à la masse des coureurs, ce dimanche, au départ du 10 km organisé en marge du marathon de Sofia.

L’homme, habillé en survêtement, s’est faufilé en tête de la course entre les concurrents qui venaient de s’élancer et a bousculé intentionnellement la Serbe Olivera Jevtic sous les yeux incrédules des autres athlètes.

Jevtic, bien connue dans le milieu (médaillée d'argent des championnats d'Europe en 2006 et 2010, elle fut aussi 6e des Jeux olympiques d'Athènes en 2004) souffre d’une blessure à la tête consécutive à sa chute sur le pavé.

« J’ai un gros hématome au niveau du crâne et je souffre un peu de la hanche aussi », a expliqué Jevtic, 43 ans, au « Sportski Zurnal ». « Des gens sont venus immédiatement pour me porter secours. J’ai tout de même mis une heure pour retrouver mes esprits et récupérer entièrement. J’espère que la police retrouvera cet homme et qu’on saura pourquoi il a fait ça. »