Eunice partie, son "cousin" Franklin soufflait déjà bien ce dimanche après-midi du côté de Hannut. Les drapeaux claquaient, les tonnelles étaient à deux doigts de jouer les filles de l’air, de la pluie, de la boue, un parcours tourmenté : Hannut a une nouvelle fois présenté un vrai cross à son plateau international. Il y a eu du spectacle (la course dames, avec quatre pépites africaines aux quatre premières places, fut un régal pour les amoureux de la belle foulée) et des bagarres à tous les étages. On retiendra d’abord la victoire de l’Ougandaise Peruth Chemutai, première championne olympique sacrée de son pays (3 000 m steeple à Tokyo). Très vite en tête, elle domina sans contestation un trio africain dont deux des membres sont installées actuellement en tête du challenge mondial de cross. "J’ai aimé cette course, qui n’est que le deuxième cross de ma saison" , nous expliquait-elle, frigorifiée, au pied du podium. "C’était assez plat, ce qui me convient. Comme c’était la première fois que je venais courir chez vous, cela restera un bon souvenir. La suite ? Je vais passer deux jours aux Pays-Bas chez mon manager (Jos Hermens), puis je vais rentrer en Ouganda préparer la piste..."

