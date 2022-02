C’est le sourire aux lèvres que les organisateurs de la Crosscup de Hannut ont présenté la 78e édition de la course hannutoise, qui attire toujours du beau monde. Après un an de pause pour raison sanitaire, l’événement de ce dimanche sera encore plus particulier. "Il était initialement prévu en janvier et nous avons dû le décaler. Les normes actuelles sont plus souples. Nous sommes heureux", déclare Martin Jamar, l’échevin des Sports de Hannut. "Même sans public, il aurait été question de poursuivre l’organisation."