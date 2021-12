Deux ans après la médaille d’argent du classement par équipes chez les hommes, c’est une nouvelle fois un collectif, celui du relais mixte, qui a permis à la Belgique de remporter une médaille aux championnats d’Europe de cross-country. Ce dimanche, à Dublin, le quatuor composé d’Elise Vanderelst, Ruben Verheyden, Vanessa Scaunet et Stijn Baeten, pointé comme outsider, s’est montré aussi solide qu’efficace et intelligent tactiquement pour monter sur la troisième marche du podium aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France.