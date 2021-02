Avec le soutien d’Allianz désormais comme partenaire principal (l’assureur succède à AG, présent de 2014 à 2020), ce qu’il considère comme "un nouveau départ" après "une année difficile pour tout le monde", le directeur du Mémorial Van Damme Cédric Van Branteghem se réjouit de pouvoir travailler "dans la continuité" pour pouvoir attirer les plus grandes stars de l’athlétisme mondial à Bruxelles. Après une année de transition "qui s’est quand même traduite par quatre records du monde", le Gantois espère accueillir un maximum de spectateurs, le 3 septembre prochain, au stade Roi Baudouin, à l’occasion de la 45e édition. Les athlètes pourront-ils bénéficier d’une nouvelle piste ce soir-là ? Ce serait souhaitable tant le revêtement actuel est en souffrance.

"Des discussions sont en cours. Tout le monde sait que la piste (NdlR : inaugurée en 2009) est en fin de vie et il y a eu un engagement, pas encore pur et dur, mais un engagement de la Ville afin de la remplacer. Elle n’a plus aucune élasticité et le rendu est minime. Cela devient très difficile de courir avec des spikes sur une telle surface. Nous espérons de tout cœur que cela puisse se faire avant la prochaine édition. Et tout le monde semble le souhaiter."

La pose d’une nouvelle piste serait également une bonne nouvelle dans l’optique de la rénovation du stade. "Il y a évidemment d’autres priorités pour le moment mais nous avions eu en septembre une réunion constructive avec le Premier ministre Alexandre De Croo, partisan d’une rénovation de l’enceinte. Et j’imagine que si la Ville de Bruxelles investit dans une nouvelle piste, ce n’est pas pour la détruire dans deux ou trois ans."