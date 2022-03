Au menu de la séance d’entraînement du jour pour Eliott Crestan en vue des Mondiaux indoor de Belgrage : 500 m, trois minutes de repos, puis deux 200 m entrecoupés de 2 minutes de pause.

"C’est très court, en 10 minutes le boulot est fait, mais c’est très intensif", explique l’athlète namurois, reprenant son souffle. "Avant le 500 m, tu sais que tu dois aller vite, mais sans te cramer en vue des 200 m. Il faut faire en sorte que le lactique arrive le plus tard possible dans la séance."

Au moment du départ, une invitée étonnante fait son apparition sur la piste bleue du hall d’athlétisme de Blocry : une trottinette électrique ! Pilotée par Solena, la compagne d’Eliott, elle permettra, grâce à la fonction cruise-control bloquée sur 32 km/h, de dicter une allure constante à l’athlète, calé dans son sillage pendant deux tours et demi. Le chrono est excellent et même meilleur que les prévisions d’André Mahy : 1.01.26 !

© Marie Rusillo

"Si j’avais dû faire la séance sans cet outil, je serai passé facilement une seconde moins vite", explique Eliott Crestan. "C’est un outil que j’utilise assez régulièrement. J’avais déjà une trottinette avant les Jeux, mais, même si je l’avais débridée un peu, elle ne montait quasiment jamais à 30 km/h. Ici mon club m’en a offert une qui monte à 55. Mais je n’ai encore jamais essayé sur la piste à cette vitesse-là (rires) !"

Grâce à cette trottinette, plus constante qu’un "lièvre" à vélo, l’athlète de 23 ans travaille depuis cet hiver la première partie de course et ce passage redouté aux 400 m où il avait "peur de passer sous les 52 secondes et de ne pas tenir jusqu’au bout".

Une crainte qui s’est dissipée. En cas de début de course très rapide, autour des 1.04, Eliott Crestan sait qu’il lui restera de la réserve. Ses chronos de 24.39 et 24.67 sur 200 m achèvent de le rassurer.

"Je suis content !" lance-t-il. "C’était un des derniers très gros entraînements avant Belgrade et les chronos sont très bons, je me bats mon record en salle sur 500 m. Ils montrent que la forme est là. Du coup, le moral et la confiance suivent aussi."