C’est sans doute avec une pointe de nostalgie qu’Usain Bolt accueillera la nouvelle. Le légendaire sprinter jamaïcain, qui célébrait ce 31 mai le treizième anniversaire de son premier record du monde du 100m, établi en 2008 à New York (9.72), a été dépossédé le même jour de l’une de ses meilleures marques planétaires. Certes pas la plus prestigieuse mais la plus ancienne ! Le record du monde cadets du 200m (U18) est, en effet, désormais la propriété de l’Américain Erriyon Knighton qui, à 17 ans, a signé à Jacksonville un remarquable chrono de 20.11 (+1,6 m/s) pour améliorer de deux centièmes la marque établie par Usain Bolt aux championnats panaméricains juniors en 2003 à Bridgetown (La Barbade). Au cours de ce meeting, Erriyon Knighton a devancé deux sprinters expérimentés, Trayvon Bromell (20.20) et Zharnel Hugues (20.30). Un nom à suivre, assurément !