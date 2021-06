Alors que leur fille Olympia vient de fêter son premier anniversaire, le couple formé par Usain Bolt et Kasi Bennett a annoncé ce dimanche, à l’occasion de la fête des pères, un nouvel heureux événement avec la naissance de leurs jumeaux ! Un secret bien gardé... Les nouveaux nés se prénomment Saint Leo et... Thunder Bolt, soit respectivement le deuxième prénom du multiple champion olympique et l’un de ses surnoms. Un joli portrait de famille accompagnait cette annonce sur les réseaux sociaux.