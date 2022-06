Le perchiste s’est imposé avec 5,80 m, ce samedi soir, au stade Charléty de Paris.

La canicule parisienne a mieux réussi à Ben Broeders que les averses d’Oslo deux jours plus tôt. Le perchiste de Louvain, qui n’avait pas prévu initialement de faire étape dans la capitale française, a senti le bon coup et profité de l’absence d’Armand Duplantis et de quelques collègues américains pour aller chercher une victoire de prestige sur le circuit de référence, ce que seuls trois athlètes belges avaient réussi avant lui. Broeders n’a certes pas réussi à égaler son record de Belgique (5,85 m) mais un très bon premier saut à 5,80 m lui a suffi à conquérir la première place, Renaud Lavillenie ne passant qu’à son deuxième essai avant d’échouer lui aussi à 5,85 m.

(...)