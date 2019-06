Avec 8 214 points, Thomas Van der Plaetsen a terminé troisième de cette 43e édition du Décastar. Mais le Flandrien, originaire de Deinze, a, surtout, réussi le minimum mondial (8 200 pts), ce qui constituait son objectif initial ici, à Talence. Et pourtant, Thomas quitte la Gironde ensoleillée avec un sentiment mitigé.

"D’abord, je tiens à préciser que je suis soulagé !" , lança notre décathlonien à sa descente du podium. "Mais j’ai du mal à accepter de me heurter à mes limites. Je suis sûr que j’ai progressé par rapport aux dernières années, mais je n’ai pas pu le montrer ce week-end. Techniquement, c’était bon, on a pu le voir à la perche, épreuve où j’ai réussi mon record personnel avec 5,45 m alors que je me sentais très fatigué. Mais, physiquement, ce n’était pas optimal."

Van der Plaetsen s’était, en fait, entraîné en vue des championnats d’Afrique du Sud, en avril, mais une panne d’électricité dans le stade avait contraint les organisateurs à arrêter la compétition ! Il a dû conserver sa forme jusqu’en juin.

"J’ai clairement senti que mon pic de forme était derrière moi depuis un certain temps. C’est ce qui a rendu cette compétition plus délicate à gérer. C’était heurté dans chaque épreuve. Rien ne s’est passé en souplesse. C’est pourquoi ce fut aussi mentalement très dur. Je vais désormais prendre du repos. Je ne veux plus penser à l’athlétisme pendant quelque temps."

Lorsqu’il sera reposé et "dispo", l’accent sera mis sur ce fameux Mondial, à Doha.

"Si je peux trouver la ‘final touch’, il y a un truc à réussir là-bas. Je l’ai senti ce week-end. Je veux totaliser au moins 8 350 points, soit le minimum en vue des Jeux de Tokyo."

Le record personnel de Thomas Van der Plaetsen est de 8 332 points, ce qui n’est pas très éloigné du Japon…

On croise les doigts.