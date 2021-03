Renée Eykens doit déclarer forfait pour l'Euro en salle de Torun, en Pologne. La spécialiste du 800 m est insuffisamment rétablie d'une appendicite. Plus tôt dans la journée de lundi, Michael Obasuyi avait renoncé en raison d'une blessure aux adducteurs.

"Le coeur lourd, nous avons décidé que vendredi, je ne disputerai pas les séries de l'Euro indoor", a écrit Eykens sur Instagram. "Lundi passé, j'ai dû subir une opération pour faire enlever mon appendice. Nous avons travaillé dur pour récupérer le plus vite possible, mais le risque de complication est trop élevé. C'est pourquoi nous avons décidé de donner à mon corps le temps nécessaire pour se rétablir. Quand ce sera fait, nous reprendrons le travail et viserons Tokyo."

Eykens avait décroché son ticket pour Torun lors des championnats de Belgique en salle à Louvain-la-Neuve, ce qui constituait la dernière possibilité de se qualifier. Mirte Fannes et Vanessa Scaunet représenteront la Belgique sur cette distance.