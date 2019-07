Anne Zagré en délicatesse avec un ischio

Anne Zagré s'est imposée mercredi dans le 100 mètres haies du meeting de Liège. La Bruxelloise a toutefois indiqué qu'elle souffrait toujours d'un ischio.

Depuis le 30 juin, quand elle a réalisé le minimum mondial pour Doha sur 100 mètres haies (12.96), Anne Zagré a passé très peu de haies à l'entraînement. Elle a néanmoins pu se tester mercredi soir au meeting de Liège où elle s'est imposée en un temps moyen de 13.23.

"Je souffre toujours d'un ischio et je dois vivre avec la douleur", a indiqué la Bruxelloise. "Je suis certes soulagée d'avoir déjà le minimum mondial à mon actif mais j'aurais quand même voulu mieux faire à Liège. Avec la douleur, je connais des hauts et des bas et Liège était un bas. C'est assez compliqué à gérer mentalement. Je serai samedi à la Nuit d'Heusden pour un mieux, j'espère."

Peu de monde à Liège

Le 18e Meeting international de la Province de Liège, qui s'est déroulé mercredi au stade de Naimette-Xhovémont à Liège, a vu, entre autres, le Sud-Africain, Clarence Munyai, signer la meilleure performance mondiale de l'année sur 300 mètres en 32.45. Côté belge, où la délégation était très réduite, Anne Zagré s'est imposée sur 100 mètres haies.

L'athlète de la Barbade Tia-Adana Bell a lancé la soirée internationale avec un record du meeting sur 400 mètres (53.85), distance qui n'avait jamais été programmée en 18 éditions chez les dames. Le Qatari Femi Ogunode s'est, quant à lui, emparé des lauriers chez les hommes. Les 400 mètres haies ont vu les victoires du Français Mamadou Kasse Hann (50.09) et de la Jamaïcaine Tracey Ristananna (56.53). Le prometteur jeune Sud-Africain, Clarence Munyai, détenteur du record du monde du 300 mètres en 31.61, a, quant à lui, signé à Liège la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance en 32.45.

Dans le sprint pur, les 100 mètres sont revenus à l'Antiguais Cejhae Greene chez les hommes (10.26) et à la Trinidadienne Michelle Lee Ahye chez les dames (11.25) alors que les victoires sur les haies sont revenues au Barbadien Shane Brathwaite (110 mètres haies en 13.42) et à la Belge Anne Zagré (100 mètres haies en 13.23).

Dans le demi-fond, Kazuto Iizawa (Jap), chez les hommes (3:48.44), et Selamawit Dagnachew (Isr) chez les dames (4:11.37) ont remporté les 1.500 mètres. Les courses de 3.000 mètres steeple ont vu les succès du Kenyan Wilberforce Kones (8:23.11) chez les hommes et de la Canadienne Geneviève Lalonde (9:32.90) chez les dames.

Au rayon des concours, le Néerlandais Rutger Koppelaar s'est imposé à la perche (5m71), l'athlète de Sainte-Lucie Levern Spencer a remporté la hauteur (1m86) et la Hongroise Anasztazia Nguyen a dominé le concours de longueur (6m36).

Dans les rangs belges, où la plupart des athlètes internationaux étaient absents mercredi soir à Liège, le duel annoncé entre Ben Broeders et Arnaud Art à la perche a tourné à l'avantage du premier. Broeders, recordman de Belgique et qui a déjà réussi le minimum mondial, s'est classé 3e du concours avec 5m51. Arnaud Art, toujours en quête du minima pour les Mondiaux de Doha (5m71), a égalé son meilleur saut de la saison à 5m41 (5e). Anne Zagré, qui a déjà réalisé le minimum mondial sur 100 mètres haies, s'est imposée en 13.23 dans la course liégeoise où la Gantoise Eline Berings a terminé 3e dans ce qui était sa première course de la saison (13.86). La jeune Montoise Elise Vanderelst, récente vice-championne d'Europe espoirs sur 1.500 mètres, a, quant à elle, terminé 3e du 800 mètres avec un nouveau record personnel (2:03.66). Elle s'attaquera au temps qualificatif pour Doha sur 1.500 mètres (4:06.50) samedi à la Nuit d'Heusden.

Rentrée en compétition pour Eline Berings à Liège avant le meeting d'Heusden

La Gantoise Eline Berings effectuait sa rentrée en compétition mercredi à Liège, après sa blessure au genou de l'hiver dernier qui l'avait privée du championnat d'Europe en salle. Elle s'est classée 3e du 100 mètres haies en 13.36.

"J'en étais à ma première course et je ne m'attendais pas à faire une grande performance après une absence aussi longue de la compétition", a indiqué Eline Berings. "Mon temps n'est pas super mais les temps de la course en général n'ont pas non plus été très élevés. Le principal est de m'être relancée. Je serai samedi à Heusden pour une course que j'espère plus rapide. Je courrai en principe le Brussels Grand Prix avant le championnat de Belgique en août."

Le minimum qualificatif pour les championnats du monde de Doha sur 100 mètres haies est fixé à 12.98.