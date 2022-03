Une délégation sans surprise et dans laquelle Ben Broeders a bel et bien été inclus.

Une délégation de 22 athlètes s’envolera la semaine prochaine pour Belgrade, la capitale de la Serbie, pour les championnats du monde en salle qui se tiendront du vendredi 18 au dimanche 20 mars. Ainsi en a décidé le comité de sélection de la LRBA qui a inclus le perchiste Ben Broeders dans cette sélection sur base de l’invitation reçue par World Athletics et du minimum réussi l’été dernier (5,81m).

Pour le reste, cette délégation, où 12 athlètes se produiront en individuel en plus de nos deux équipes nationales de relais 4x400m, ne comporte aucune véritable surprise dès le moment où Nafi Thiam avait renoncé à son invitation pour le pentathlon (Noor Vidts honorera la sienne) et où le forfait sur blessure de Cynthia Bolingo a été acté la semaine dernière. À noter que pour pallier aux autres absences de Paulien Couckuyt et Margo Van Puyvelde, la coach des Belgian Cheetahs, Carole Bam a fait appel pour la première fois à Nina Hespel et Helena Ponette en tant que réservistes. Quant aux Belgian Tornados, ils seront représentés par Julien Watrin, l’homme en forme du moment, les trois frères Borlée, Jonathan Sacoor et Alexander Doom. Reste à savoir qui Jacques Borlée alignera au sein de cette équipe médaillée de bronze en 2018...

La sélection :

Julien Watrin (400m ; 4x400m)

Eliott Crestan (800m)

Aurèle Vandeputte (800m)

Ismaël Debjani (1500m)

Isaac Kimeli (3000m)

Michael Somers (3000m)

Michael Obasuyi (60m haies)

Ben Broeders (perche)

Kevin Borlée (4x400m)

Jonathan Borlée (4x400m)

Dylan Borlée (4x400m)

Jonathan Sacoor (4x400m)

Alexander Doom (4x400m)

Rani Rosius (60m)

Camille Laus (400m ; 4x400m)

Anne Zagré (60m haies)

Noor Vidts (pentathlon)

Naomi Van Den Broeck (4x400m)

Hanne Claes (4x400m)

Imke Vervaet (4x400m)

Helena Ponette (4x400m)

Nina Hespel (4x400m)