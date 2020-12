Ses récents problèmes physiques oubliés, notre athlète n°1 peut s’entraîner sans retenue. Son entraîneur explique sa méthode.

Tout en haut de la colline de Cointe, qui domine le quartier des Guillemins à Liège, la plaine des sports et sa vétuste piste en cendrée renvoient Roger Lespagnard à quelques très bons souvenirs. "J’y ai notamment décroché une qualification olympique", lance-t-il. C’est précisément pour parler des Jeux et de la préparation de Nafi Thiam, la plus illustre des athlètes qu’il dirige, que nous avons convié l’entraîneur de 74 ans à dévoiler la manière dont il programme la championne olympique en ce début de saison.