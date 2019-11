Les organisateurs du Memorial Van Damme ont dévoilé vendredi le programme de l'édition 2020 du meeting d'athlétisme bruxellois, qui se déroulera le vendredi 4 septembre au stade Roi Baudouin.

Les 100 m et 400 m messieurs seront deux des épreuves phares, au même titre que les concours féminins à la hauteur et à la perche. Le lancer du javelot effectue également son retour après quelques saisons d'absence.

La Ligue de diamant proposera un nouveau format à partir de l'année prochaine, davantage adapté aux télévisions. Chaque meeting aura une durée de 90 minutes et proposera douze disciplines figurant au programme de la Ligue de diamant, chaque meeting pouvant ajouter d'autres événements à sa propre convenance, "des concours dans lesquels il souhaite donner une chance à ses meilleurs compatriotes ou qui s'inscrivent dans une vraie tradition", selon les organisateurs du Van Damme.

Les douze disciplines au programme du prochain Memorial Van Damme sont, chez les messieurs, le 100 m, le 400 m, le 1500 m, le 3000 m steeple, le 400 m haies et le javelot et, chez les dames, le 800 m, le 3000 m, le 100 m haies, la hauteur, la perche et la longueur.

"Avec un tel programme, nous ne pouvons qu'être satisfaits dans une année olympique", confirme le directeur du meeting Cédric Van Branteghem. "De plus, nous retrouvons le javelot messieurs à notre programme pour la première fois depuis longtemps, à l'image du 400m haies messieurs avec le phénomène norvégien Warholm, capable pour de nombreux observateurs de battre le record du monde du légendaire Kevin Young. Avec le 3000m steeple messieurs, nous respectons par ailleurs une tradition alors que nous ajouterons probablement encore quelques concours en fonction de ce qu'il se passe aux Jeux de Tokyo ou à l'Euro de Paris".

En 2020, le Memorial Van Damme sera le 14e et dernier meeting de la Ligue de diamant avant la finale à Zürich une semaine plus tard. Il suivra un été chargé avec les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet - 9 août) et l'Euro d'athlétisme à Paris (25-30 août).