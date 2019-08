Le champion du monde norvégien Karsten Warholm a réalisé le deuxième meilleur temps de l’histoire sur 400 m haies en 46.92 lors de sa victoire en finale de la Ligue de diamant à Zurich, ce jeudi.

Au bout de la course la plus relevée jamais vue, avec pour la première fois deux hommes en même temps sous les 47 secondes, Warholm a devancé d’une poignée de centièmes l’autre homme fort de la distance, l’Américain Rai Benjamin, deuxième en... 46.98 ! Il bat par la même occasion pour la troisième fois de la saison le record d’Europe (47.33 le 13 juin à Oslo puis 47.12 le 20 juillet à Londres).

Le duel entre le Norvégien et l’Américain promet à un mois des Mondiaux de Doha, d’autant que le Qatari Abderrahman Samba (23 ans), qui était le détenteur du deuxième chrono de tous les temps jusqu’à jeudi (en 46.98), a fait l’impasse sur Zurich pour préparer au mieux son grand rendez-vous devant son public.

Autre grande protagoniste de la soirée, la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo a frappé fort, elle aussi, en signant la meilleure performance mondiale de l’année sur 200 m en 21.74 (-0,4 m/s), le meilleur temps réalisé sur la distance depuis 4 ans. En rabotant son record personnel (21.88) de 14 centièmes, Miller-Uibo est devenue la 11e meilleure performeuse de tous les temps sur 200 m et a marqué les esprits avant Doha, où elle se consacrera toutefois au 400 m. Dina Asher Smith et Elaine Thompson ont terminé respectivement deuxième et troisième en 22.08 et 22.44.

Sur 100 m, Noah Lyles s’est imposé en 9.98 (-0,4 m/s), loin devant son compatriote Justin Gatlin, quatrième inquiétant à un mois de remettre son titre mondial en jeu à Doha. Une chance pour Gatlin, qui a manqué son départ jeudi, Lyles ne s’alignera que sur 200 m aux Mondiaux. Lyles a devancé à Zurich le Chinois Xie Zhenye, 2e en 10.04 et le Jamaïcain Yohan Blake, 3e en 10.07, qui a coiffé Gatlin et son décevant chrono de 10.08.

Parmi les autres résultats marquants de la soirée, on retiendra aussi la belle victoire de Sydney McLaughlin sur 400 m haies (52.85), Dalilah Muhammad terminant troisième en 54.13.