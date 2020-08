World Athletics a communiqué ce vendredi un nouveau changement au calendrier de la Diamond League 2020. Le meeting prévu en Chine dans une ville à confirmer et qui devait constituer la dernière manche le 17 octobre a, en effet, été reporté à 2021, comme l'a été la réunion de Shanghai avant lui.

Au total, sept des quinze meetings de la Diamond League ont été annulés cette saison en raison de la pandémie de Covid-19 : Eugene, Londres, Paris, Rabat, Gateshead ainsi que Shanghai et ce second meeting prévu en Chine.

Sur les huit événements restants, quatre meetings ont conservé le statut de meeting officiel de la Diamond League, à savoir Monaco et Stockholm (qui ont déjà eu lieu) ainsi que Rome et Doha, programmés respectivement le 17 et le 25 septembre.

Les autres rendez-vous (dont Oslo et Zurich, déjà passés) ont été catalogués comme des "exhibitions" ou, si vous préférez, des événements de démonstration. C'est le cas du city-event 100% perche de Lausanne, qui se déroulera ce 2 septembre, et du... Mémorial Van Damme, deux jours plus tard. Pas moins de trois tentatives de record du monde, dans les deux courses de l'Heure et lors du 1000m féminin, seront pourtant prévues ce soir-là dans un stade Roi Baudouin qui gardera ses portes fermées aux spectateurs...