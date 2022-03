Le Conseil de World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme, a décidé mardi d'exclure tous les athlètes, les staffs et les officiels de Russie et du Bélarus de toutes les compétitions qu'elle organise à court terme "avec effet immédiat". Cette décision est une conséquence de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. "Parmi les événements à venir figurent les Mondiaux d'athlétisme dans l'Oregon, les Mondiaux en salle de Belgrade et les Championnats du monde de marche par équipes, qui débutent vendredi à Oman", a précisé World Athletics.

Le Conseil de la fédération a également convenu d'examiner d'autres mesures, notamment la suspension de la Fédération du Bélarus, lors de sa prochaine réunion prévue la semaine prochaine (9-10 mars).

La Fédération russe (RusAF) est déjà suspendue de l'athlétisme mondial depuis 2015 en raison du scandale de dopage qui a touché le pays. Elle n'est donc actuellement pas éligible pour accueillir des événements d'athlétisme mondial ou envoyer des équipes à des championnats internationaux. Des athlètes russes pouvaient jusqu'ici participer à ces événements avec le statut d'"athlète neutre autorisé" (ANA).

Ce statut "reste en place, mais les athlètes russes qui ont reçu le statut d'ANA pour 2022 sont exclus des événements des World Athletics Series dans un avenir proche", précise World Athletics. "Cela signifie que tous les athlètes russes ANA ou bélarusses actuellement accrédités pour les Championnats du monde de marche par équipes et les Mondiaux d'athlétisme en salle de Belgrade (18-20 mars) verront leur accréditation retirée et leurs inscriptions refusées, tout comme le personnel d'encadrement et les officiels."

"Les sanctions sans précédent qui sont imposées à la Russie et au Bélarus par les pays et les industries du monde entier semblent être le seul moyen pacifique de perturber et de mettre hors d'état de nuire les intentions actuelles de la Russie et de rétablir la paix", a déclaré Sebastian Coe, président de World Athletics. "Quiconque me connaît comprendra que le fait d'imposer des sanctions à des athlètes à cause des actions de leur gouvernement est contre nature. J'ai dénoncé la pratique des politiciens qui ciblent les athlètes et le sport pour marquer des points politiques quand d'autres secteurs continuent leurs activités. C'est différent ici, car les gouvernements, les entreprises et d'autres organisations internationales ont imposé des sanctions et des mesures contre la Russie dans tous les secteurs. Le sport doit se mobiliser et se joindre à ces efforts pour mettre fin à cette guerre et rétablir la paix. Nous ne pouvons et ne devons pas rester à l'écart de cette affaire."