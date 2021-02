Cynthia Bolingo n'a pas manqué sa rentrée mercredi en République tchèque. A Ostrava, lors d'un rendez-vous du World Athletics Indoor Tour, elle a remporté sa série en 52.89 et s'est déjà approchée de la limite pour l'Euro à l'occasion de son premier 400m depuis près de deux ans et sa médaille d'argent à l'Euro indoor de Glasgow en 2019 (51.62). Elle a connu ensuite des problèmes persistants au tendon d'Achille. Elle s'est alignée sur 100m, 200 m et... 300m l'été dernier mais ne se sentait pas encore prête pour affronter le tour de piste. La Bruxelloise de 28 ans avait déjà annoncé ne pas avoir l'intention de s'aligner en individuel à l'Euro indoor, prévu à Torun du 5 au 7 mars, afin de se préserver. Malgré tout, elle prévoit de faire le voyage en Pologne si le relais 4x400 m belge, les Belgian Cheetahs, venait à se qualifier, une qualification qui repose sur l'addition de chronos individuels. De son côté, Stijn Baeten a déçu sur 1.500 m en terminant 10e dans un temps de 3:44.41. Baeten est déjà qualifié pour l'Euro grâce à un chrono de 3:39.88 signé la semaine dernière.