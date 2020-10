World Athletics a présenté son circuit en salle pour la saison 2021. Le World Athletics Indoor Tour offrira trois niveaux de compétition: Gold, Silver et Bronze. Il se répartira en 26 meetings organisés dans 12 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Les six principales réunions (Golden) se dérouleront du 29 janvier au 24 février.

Le Hall d'athlétisme du Blocry à Louvain-la-Neuve accueillera une réunion de catégorie Bronze le 6 février. Une semaine plus tard (13 février), le Topsporthal Vlaanderen de Gand tiendra à son tour son épreuve elle aussi de catégorie Bronze. Chaque année les disciplines retenues font l'objet d'une rotation. Celles retenues en 2021 sont pour les meetings Golden sont le 400m, 1500m, 60m haies, saut en hauteur, saut en longueur pour les messieurs; 60m, 800m, 3000m/5000m, saut à la perche, triple saut, lancer du poids pour les dames.

Les trois meilleurs résultats de chaque athlète seront pris en compte dans le calcul de leur score global. L'athlète ayant obtenu le plus de points dans chaque discipline à la fin de la tournée sera déclaré vainqueur et recevra une prime de 10.000 dollars ainsi qu'une invitation pour les Mondiaux en salle de Belgrade du 11 au 13 mars 2022.

En raison de la pandémie de Covid-19, les plans actuels sont provisoires, de sorte que les dates et les lieux des meetings pourraient changer à l'approche de la saison.