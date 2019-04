Si c'est une composition attendue qui a été annoncée jeudi pour les Belgian Tornados en vue des World Relays à Yokohama au Japon (11-12 mai), les Belgian Cheetahs se rendront, elles, déforcées pour leur premier rendez-vous avec les officieux championnats du monde de relais.

Les Belgian Tornados sont en effet composés des six athlètes ayant décroché l'or l'été dernier sur le relais 4X400m à Glasgow. Il y aura ainsi les trois frères Borlée, Kevin, Jonathan et Dylan, Jonathan Sacoor, Julien Watrin et Robin Vanderbemden.

Chez les dames, Carole Bam a confirmé à l'Agence BELGA jeudi le forfait de Justien Grillet et Margo Van Puyvelde. Hanne Claes, Camille Laus, Paulien Couckuyt et Cynthia Bolingo seront ainsi accompagnées par les jeunes Liefde Schoemaker, 16 ans, et Lucie Ferauge, 18 ans.

Le meilleur résultat des Tornados aux World Relays reste une 3e place en 2015. Une place dans le top 10 assure une qualification pour les championnats du monde de Doha du 27 septembre au 6 octobre.

Le relais 4X400m mixte belge, dont la sélection sera annoncée sur place, tentera aussi de se situer dans le top 10.