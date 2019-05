C’est la petite dernière dans la célèbre lignée belge de sportifs de haut niveau.



Axana Merckx, fille aînée d’Axel et petite-fille d’Eddy, est inscrite aux championnats de Belgique de natation qui auront lieu les 17, 18 et 19 mai, à Anvers. Âgée de 18 ans, un anniversaire qu’elle a fêté ce dimanche, la jeune femme a opté pour le 200 m et le 400 m quatre nages au Wezenberg.



Canadienne par sa maman, Axana Merckx a récemment pris la décision de quitter Kelowna et de rallier les États-Unis afin d’y poursuivre ses études et sa carrière de nageuse : elle intégrera l’équipe des WildCats de l’université de l’Arizona, sur le campus situé à Tucson, dès la rentrée. Son ambition est de se qualifier pour les Jeux olympiques, en 2024, à Paris. Reste quand même à savoir si elle y représentera la Belgique, son pays natal, ou le Canada…