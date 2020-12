Mission accomplie pour l’équipe nationale belge de badminton, victorieuse de la Suisse, son premier adversaire dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2021, qui sera disputé du 16 au 20 février, à Vantaa (Finlande).

Emmenés par le double mixte, Maxime Moreels et Lianne Tan, ses meilleurs atouts sur la scène internationale, les Belges ont remporté leurs trois premiers matches, assurant ainsi d’emblée un précieux succès avant d’affronter, ce vendredi, la Russie, auparavant sans pitié pour la Pologne (5-0).

Premier en lice, notre double mixte, composé de Jona Van Nieuwkerke et de Lise Jaques, s’est imposé en trois sets… Après avoir perdu le premier sur le score de 15-21, les Belges ont remporté la deuxième manche, au terme d’un formidable suspense (22-20). Sur leur lancée, la paire Van Nieuwkerke – Jaques (n°129 mondial) a, ensuite, apporté le premier point à la Belgique avec un troisième set gagné sur le score de 21-14.

Trois sets et un peu plus d’une heure (1’03) furent également nécessaires pour voir Maxime Moreels émerger face à Christian Kirchmayer (n°131 mondial). Après avoir gagné le premier acte (21-14), le Nivellois s’est laissé surprendre dans le deuxième (19-21) avant de se reprendre et l’emporter (21-15).

À 2-0 pour la Belgique, Lianne Tan, notre représentante la mieux classée, avait l’opportunité d’apporter le point décisif de cette rencontre d'ouverture à la Belgique et la Limbourgeoise ne s’en est pas privée !

Face à Sabrina Jaquet (n°49 mondial), une adversaire qu’elle a déjà rencontrée à maintes reprises, Lianne a confirmé sa suprématie, l’emportant en deux sets (21-13, 21-14). Les doubles, masculin et féminin, devaient alors décider du score final de cette rencontre. Et les Suisses sauvèrent l’honneur en battant les Belges Jona Van Nieuwkerke – Julien Carraggi en deux sets (19-21, 18-21).

Le dernier match fut également à l'avantage des Helvètes avec une victoire en double féminin (21-18, 21-14) aux dépens de Lise Jaques et Mare Van Britsom. Sans graves conséquences...

Résultats et programme

Jeudi 10

14h > Russie – Pologne 5-0 ; 19h > Belgique – Suisse 3-2.

Vendredi 11

14h > Suisse – Pologne ; 19h > Belgique – Russie.

Samedi 12

10h > Russie – Suisse ; 15h > Belgique – Pologne.