Après une année chamboulée par la crise sanitaire, comme dans de nombreux autres sports, notre équipe nationale de badminton joue sa qualification pour l’Euro à partir de ce jeudi, à Aartselaar. Au programme : trois rencontres en trois jours, face à la Suisse, la Russie et la Pologne avec, à chaque fois, cinq matches, à savoir deux simples (H et F), deux doubles (H et F) ainsi qu’un double mixte.

Objectif ? Terminer absolument premier parce que seuls les vainqueurs des six groupes de qualification (dont deux, en France et en Allemagne, doivent encore trouver une date alors que le temps presse…) rejoindront la Finlande, pays organisateur, et le Danemark, champion en titre, lors de cet Euro par équipes qui sera (normalement) disputé du 16 au 20 février, à Vantaa !

Le groupe

Belgique, Pologne, Russie, Suisse.

Le programme

Jeudi 10

14h > Russie – Pologne ; 19h > Belgique – Suisse.

Vendredi 11

14h > Suisse – Pologne ; 19h > Belgique – Russie.

Samedi 12

10h > Russie – Suisse ; 15h > Belgique – Pologne.

L’équipe

Hommes > Maxime Moreels (n°97), Elias Bracke (n°188), Julien Carraggi (n°210),

Jona Van Nieuwkerke et Senne Houthoofd.

Femmes > Lianne Tan (n°45), Clara Lassaux (n°215), Lise Jaques, Mare Van Britsom

ainsi que deux réservistes.

Double mixte > Jona Van Nieuwkerke - Lise Jaques (n°129).