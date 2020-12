Après une superbe victoire, jeudi, contre la Suisse (3-2) et une défaite logique, vendredi, face à la Russie (0-5), la Belgique a remporté sa troisième rencontre (pour l’honneur) de qualifications en vue de l’Euro 2021 ce samedi, à Aartselaar. Opposés à la Pologne, les Belges se sont imposés sur le score de 3-2.

Une fois de plus, le sélectionneur s’est d’abord reposé sur nos valeurs sûres avec Lianne Tan, d’emblée face à Anastasia Khomich. Après un début de match équilibré jusqu’à 16-16, la Limbourgeoise a imposé son expérience, alternant avec succès le jeu court et subtil au jeu long et fort. Résultat : deux sets à zéro (21-17, 21-16) et un premier point logique pour les Red Shuttles. Dans la foulée, Maxime Moreels n’a pas dû forcer son talent pour l’emporter sur Mikolaj Szymanowski (21-15, 21-9). Et de deux !

Ce fut alors l’occasion de voir à l’oeuvre, en double féminin, Lise Jaques, accompagnée de Lien Lammertyn à la place de Mare Van Britsom, une jeune de 17 ans remplaçant une autre jeune, de… 16 ans ! À la clé, une défaite tout à fait honorable (10-21, 12-21) et une superbe expérience pour préparer l’avenir.

Même option, en double masculin, avec Julien Carraggi et Elias Bracke, à la place d’un Jona Van Nieuwkerke, jouant le double mixte. Une excellente entente entre nos deux espoirs leur a permis d’apporter le troisième point, celui de la victoire, au terme d’un match conclu sur le score de 21-12, 22-20.

Pour fixer le score final, la paire Van Nieuwkerke – Jaques s’est inclinée en trois sets (21-16, 14-21, 15-21).

Les résultats

Jeudi 10

14h > Russie – Pologne 5-0 ; 19h > Belgique – Suisse 3-2.

Vendredi 11

14h > Suisse – Pologne 4-1 ; 19h > Belgique – Russie 0-5.

Samedi 12

10h > Russie – Suisse 5-0 ; 15h > Belgique – Pologne 3-2.

Le classement

1. Russie 3 pts ; 2. Belgique 2 ; 3. Suisse 1 ; 4. Pologne 0.