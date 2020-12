Après sa superbe victoire, jeudi, contre la Suisse (3-2), la Belgique se retrouvait, ce vendredi soir, face à l’ogre russe, déjà vainqueur de la Pologne (5-0). Assurément, le match-clé pour les nôtres dans ce groupe 2 des qualifications pour l’Euro par équipes 2021. Et c’est Maxime Moreels (n°97 mondial) qui eut le redoutable privilège d’ouvrir les hostilités face à Vladimir Malkov (n°73).

Après un premier set dominé par son adversaire (8-21), le Nivellois équilibra les échanges, tant dans le jeu qu’au marquoir (21-19). La troisième manche se révéla, alors, un mano a mano jusqu’à 16-17, moment où le Russe accéléra pour s’imposer (16-21) et offrir à son pays le premier point de cette rencontre.

Opposée à Evgeniya Kosetskaya (n°25), Lianne Tan (n°45 mondial) offrait une superbe résistance à sa rivale dans le premier set. Mais la Limbourgeoise lâcha prise à 15-17, son adversaire marquant quatre points d’affilée pour l’emporter (15-21). Même physionomie dans la deuxième manche ! Après avoir mené 2-0, Lianne s’accrocha jusqu’à 11-14, mais la Russe plaça, alors, deux séries de points : trois pour mener 11-17 et, après 13-17, quatre pour s’imposer (13-21).

Menée 0-2 en terme de victoires, la Belgique se retrouvait dos au mur. Mais la tâche était immense pour notre jeune double masculin, composé de Jona Van Nieuwkerke et Julien Carraggi (tous deux 20 ans…), face à la paire expérimentée Ivanov – Sozonov (n°24 mondial !).

Mais Jona et Julien ont joué sans complexe, tenant tête à leurs adversaires jusqu’à 14-16 avant d’encaisser quatre points pour 14-20 et, finalement, s’incliner dans ce premier set (15-21). Conscients de leur supériorité, les Russes n’avaient pas envie de s’attarder et, dès le début de la deuxième manche, imposèrent leur puissance pour mener 6-13. Le duo belge revint encore à 12-18 avant de lâcher prise (14-21). Et 0-3 en terme de victoires pour la Russie !

Résultats et programme

Jeudi 10

14h > Russie – Pologne 5-0 ; 19h > Belgique – Suisse 3-2.

Vendredi 11

14h > Suisse – Pologne 4-1 ; 19h > Belgique – Russie.

Samedi 12

10h > Russie – Suisse ; 15h > Belgique – Pologne.